نجح مطار شرم الشيخ الدولي في اجتياز المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الإدارة المتكامل IMS من هيئة ‏القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS ‎ المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة ‏والجودة الشاملة‎.‎

مطار شرم الشيخ الدولي ينجح في اجتياز مراجعة SGS لتطبيق نظام الإدارة المتكامل

وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.



وفي ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في إدارة المطارات المصرية ومواكبتها لأحدث نظم الإدارة بكافة الجوانب.

ومن جانبة أكد المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أهمية تطبيق أعلى المعايير الدولية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

ومن جهته، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات إلى أن حصول مطار شرم الشيخ الدولي على هذا الاجتياز يأتي في ضوء اهتمام الشركة على مواصلة التطوير والتحسين المستمر في مختلف المطارات المصرية، من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولًا لأعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بتحقيق التوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ وذلك من خلال رصد كافة التحديات والمخاطر في مختلف الأنشطة منظومة العمل داخل المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال إتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد كافة الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

ومن جانبهم أشاد كلا من الطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي والمهندس ياسر إبراهيم رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات بجهود جميع العاملين بالمطار والمقر وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم مما كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد؛ هذا وقد حظى شرم الشيخ الدولي بإشادة كبيرة من جانب الجهة المانحة لما لمسوه من تطوير مستمر وللجهود الواضحة المبذولة من جانب إدارة المطار ومجهودات العاملين به بالالتزام بكافة المواصفات العالمية الموصي بها.