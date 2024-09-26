بعد توبيخه من والده، قرار النيابة في إنهاء شاب حياته شنقا بالجيزة
باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء شاب في مركز الصف بمحافظة الجيزة حياته شنقا، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان.
وكشفت التحقيقات، أن الشاب أنهي حياته شنقا بعد توبيخ والده له وشقيقه في منطقة الصف.
شاب ينهي حياته شنقا بالصف
كانت البداية، عندما دخل أحد أفراد أسرة الشاب إلى غرفة نومه، فوجده جثة تتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة في المنزل، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة بينه وبين والده وشقيقه، قاما خلالها بتوبيخه.
تم نقل الجثمان إلى المستشفى، من ثم جرى إيداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثمان.
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