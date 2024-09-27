الجمعة 27 سبتمبر 2024
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سياسة

حالات الجمع بين معاشين وفقا للقانون

المعاشات، فيتو
المعاشات، فيتو

حدد  قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدد من الحالات التي يحق لها الجمع بين معاشين حيث ينتظر أكثر من 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات صرف معاش أكتوبر من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

 

حالات الجمع بين أكثر من معاش

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.

وهذه الاستثناءات هي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:

- وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
 

خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالي:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

 

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