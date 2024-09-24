متى يمنع القانون الأخت من الحصول على معاش الشقيق؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط حصول الأخت على معاش الشقيق المؤمن عليه، كما وضع ضوابط عدم استحقاقها للحصول على المعاش في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء.

ضوابط منع الأخت من الحصول على معاش الشقيق

إذا كانت الأخت متزوجة ولديها أطفال.

إذا كان دخلها الشخصي يعادل أو يزيد عن نصيبها في قيمة معاش أخيها المتوفى.

إذا كانت الأخت استفادت مسبقًا من معاش آخر.

إذا كان للأخت أو للأخ أب أو أم أو بنت أو ابن يمتلكون دخلًا يعادل أو يزيد عن قيمة معاش المؤمن عليه.

شروط استحقاق الأخت للمعاش

ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استفاد مسبقًا من المعاش.

ألا يكون للأخت دخل من أي مصدر يعادل أو يزيد عن نصيبها في المعاش.

ألا يكون للأخت أو الأخ أب أو ابن أو بنت لديهم دخل يعادل أو يزيد عن قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش

ضوابط الجمع بين المعاش والدخل



طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يحق للمستحق الجمع بين المعاشات أو بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، أي إذا كان الدخل أقل من الحد الأدنى للمعاش، يتم استكمال المعاش ليصل إلى هذا المقدار.

وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود.

ويمكن للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه المنتفع بأحكام القانون، وكذلك بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة دون حدود، كما يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.