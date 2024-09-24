الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

متى يمنع القانون الأخت من الحصول على معاش الشقيق؟

التأمين الاجتماعي،
التأمين الاجتماعي، فيتو

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط حصول الأخت على معاش الشقيق المؤمن عليه، كما وضع ضوابط عدم استحقاقها للحصول على المعاش في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء. 

ضوابط منع الأخت من الحصول على معاش الشقيق 

إذا كانت الأخت متزوجة ولديها أطفال.

إذا كان دخلها الشخصي يعادل أو يزيد عن نصيبها في قيمة معاش أخيها المتوفى.

إذا كانت الأخت استفادت مسبقًا من معاش آخر.

إذا كان للأخت أو للأخ أب أو أم أو بنت أو ابن يمتلكون دخلًا يعادل أو يزيد عن قيمة معاش المؤمن عليه.

 

شروط استحقاق الأخت للمعاش

ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استفاد مسبقًا من المعاش.

ألا يكون للأخت دخل من أي مصدر يعادل أو يزيد عن نصيبها في المعاش.

ألا يكون للأخت أو الأخ أب أو ابن أو بنت لديهم دخل يعادل أو يزيد عن قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش

ضوابط الجمع بين المعاش والدخل


طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يحق للمستحق الجمع بين المعاشات أو بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، أي إذا كان الدخل أقل من الحد الأدنى للمعاش، يتم استكمال المعاش ليصل إلى هذا المقدار.

وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود.

ويمكن للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه المنتفع بأحكام القانون، وكذلك بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة دون حدود، كما يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معاش الشقيق معاش الشقيق ا معاش الشقيق المؤمن عليه المعاش شروط استحقاق الأخت للمعاش

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

20 جنيها زيادة في جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

يتساقط من السماء، حزب الله يحذر من باركود خطير

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لـ8 أكتوبر

ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد محملة بمخدرات تقدر بـ1.5 مليار جنيه (صور)

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

هل على محصول الطماطم زكاة؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية