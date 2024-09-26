التحفظ على عملات أجنبية حاول شخصين تهريبها بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بالتحفظ علي عملات أجنبية حاول شخصين تهريبها داخل حقائبهما في مطار القاهرة الدولي لحين انتهاء التحقيقات.



البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخصين أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات "أجنبية" مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.



وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.