النيابة تطلب التحري فى واقعة تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة
تباشر نيابة النزهة التحقيق مع شخصين متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية داخل حقائبهما في مطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخصين أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات "أجنبية" مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
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