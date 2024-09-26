الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تطلب التحري فى واقعة تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

 تباشر نيابة النزهة التحقيق مع شخصين متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية داخل حقائبهما في مطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخصين أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات "أجنبية" مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.


وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.


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نيابة النزهة قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية مطار القاهرة الدولي

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