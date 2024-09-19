"القضاء الأعلى" يعلن تجديد ندب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل بوزارة العدل لمدة عام (مستند)
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 18 سبتمبر لسنة 2024، على الندب، وتجديد الندب لمدة عام ينتهي في 30 /9/ 2025، مع إلغاء ندب القاضي عمرو محمد صلاح الدين محمد نائب رئيس محكمة استئناف قنا، من العمل بمحكمة قنا الاقتصادية.
وأوضح المجلس، أن هذا القرار يأتي بالإشارة إلى كتاب وزير العدل، رقم 172 المؤرخ 16 /9 /2024، والمرفق به مذكرة التفتيش القضائي، بشأن تجديد ندب وندب الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل بقطاعات وإدارات وزارة العدل لمدة عام، تبدأ من 1 /10/ 2024.
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