الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يترأس الاجتماع التنسيقي للاستعدادات لاحتفالات أكتوبر

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يترأس الاجتماع التنسيقي

ترأس اللواء دكتور خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي لاستعدادات المحافظة لاحتفالات نصر اكتوبر المجيدة، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية.

 

محافظ شمال سيناء يترأس الاجتماع التنسيقي للاستعدادات لاحتفالات أكتوبر


وأكد المحافظ أن إحتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة ستكون مختلفة عن السنوات الماضية.

وأشار المحافظ إلي أن الاحتفالات تتضمن وضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بالعريش، وإقامة منتدي الشباب بمشاركة ألف شاب من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بجانب إقامة مهرجان الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي بالعريش.


من جانبه استعرض اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، البرنامج الزمني لاحتفالات المحافظة بنصر أكتوبر المجيد.

وأشار اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إلي التنسيق بين جميع الجهات وتحديد الاختصاصات لنجاح الاحتفالات.

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احتفالات نصر اكتوبر الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش رئيس جامعة العريش سيناء محافظ شمال سيناء نصر اكتوبر المجيدة

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