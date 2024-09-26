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محافظات

سائحون يشيدون بجمال أسوان، والمحافظ: نرحب بجميع جنسيات العالم (فيديو وصور)

محافظ أسوان يلتقى
محافظ أسوان يلتقى بسائحين

 التقى محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ببعض السائحين الإنجليز أثناء تجولهم داخل حديقة درة النيل، حيث أجرى المحافظ ونائبه المهندس عمرو لاشين حوارا معهم.

 

وأكدوا استمتاعهم بالبانوراما الجمالية فى أسوان، وداخل المزارات السياحية والمناطق الأثرية، مشيدين بحالة الأمن والأمان التى لمسوها خلال برنامجهم السياحى.

عروس المشاتى جاهزة لاستقبال ضيوفها 

 فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن عروس المشاتى جاهزة دائمًا لاستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية والمصريين، وخاصة خلال الموسم الشتوي الذى تتميز فيه زهرة الجنوب بالطقس المعتدل والشمس الذهبية المشرقة.

 

وقال: إننا نرحب بمختلف جنسيات العالم للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية التى تتجسد فى المعالم والمزارات والمناطق الأثرية، فضلًا عن الطبيعة الخلابة وتنوع الأنماط السياحية.

 

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