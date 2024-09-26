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أخبار مصر

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء
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 تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لعدد من الأشخاص لم يتأكد بعد أنهم إذا كانوا أطباء أم لا، يدعون أنهم يتحرشون بالمريضات أثناء الكشف عليهن.

 

فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات أثناء الكشف

وتسبب الفيديو في إثارة غضب رواد السوشيال ميديا من فعل هؤلاء الأشخاص الذين وصفوها بأنها كارثية ويجب تحويلهم للتحقيق وحرمانهم من ممارسة مزاولة مهنة الطب.

وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد  بنقابة الأطباء، إن ما جاء في الفيديو أمر غير مقبول، وجار التحقيق فيه للتأكد إذا كانوا أطباء أم لا.

 

التحويل إلى لجنة آداب المهنة 

 أكد الأمين العام  المساعد لنقابة الأطباء أنه لو ثبت أن هؤلاء الأشخاص أطباء سيتم تحويلهم للجنة آداب المهنة ووقفهم عن مزاولة المهنة، لأن هذه الأفعال مخالفة لآداب مزاولة المهنة، بينما إذا ثبت أنهم غير أطباء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يروج لهذه الشائعات.

 

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