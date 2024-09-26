ساخرون.. نقيب الفلاحين: المصريين مستكترين يشتروا كيلو الطماطم بـ 30 جنيه!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن زيادة أسعار الخضروات.. حيث أشار إلى أن السوق عرض وطلب والحكومة ليست مسئولة عن هذه الزيادات.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لنقيب الفلاحين قائلا: يعنى يرضيك إن كيلو الطماطم اللى كان بـ 8 جنيه منذ أسابيع يصل فجأة إلى 30 جنيه؟!

فرد عليه أبو صدام ساخرا: طب وأنت يرضيك إن المصريين يشتروا حلاوة المولد بـ 12 مليار جنيه ويستكتروا يشتروا كيلو الطماطم بـ 30 جنيه؟!