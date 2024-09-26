الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

التحريات تكشف ملابسات مقتل شاب في المطرية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت تحريات مباحث القاهرة التي تسلمتها نيابة المطرية ملابسات مصرع شاب عثر على جثته به إصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر.


وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقين من جيرانه في ذات العقار بسبب خلافات بينهما حول دفع فاتورة الكهرباء.


وأضافت التحريات أن الجيران نجحوا في فض المشاجرة ولكن بيت الشقيقين للمجني عليه وترصدوا له وما إن شاهدوه حتي طعنوه في صدره فأسقطوه قتيلا.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.


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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية النيابة العامة

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