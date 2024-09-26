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محلية نقادة تطلق حملة لمقاومة الفئران بقنا أكتوبر المقبل

الفئران
الفئران

أعلنت الوحدة المحلية المركز ومدينة نقادة، جنوب محافظة قنا في بيان رسمى لها على صفحات مواقع التواصل الأجتماعى “فيس بوك” للمواطنين أنه بناء على ما ورد لنا من الاداره الزراعيه بنقادة قسم مكافحه الافات،بانه سوف تبدا لجنه مقاومة الفئران الجماعيه ابتداء من شهر اكتوبر 2024 بنواحي مركز نقادة.

جدول الرش بقنا

وسيكون جدولها ابتداء من يوم الاثنين الموافق 14/10/2024 وحتى الخميس الموافق 17/10/2024.

وطالبت المواطنين بضرورة تحرى الحيطة والحظر قائلين في البيان"علما بان المبيد المستخدم في المقاومه سام جدا للانسان والحيوان برجاء الحظر من تعرض المواشي للتسمم ".

 

البكتيريا التي تعيش في القوارض

غزو الفئران، قال الدكتور مصطفى بسطاوي أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن هناك ضرورة للقضاء على الفئران بصورة كاملة، لأنها تنقل مرضين في منتهى الخطورة، وهما الكوليرا والإنفلونزا إلى الطيور.

كيف تتغذى الفئران؟

وأوضح:"الفئران تتغذى على الأعلاف داخل المخازن، وتقوم بالتبرز فوق العلف، ومن ثم تنقل الامراض إلى الدواجن، متابعا: “النظافة والتطهير أمر ضروري للغاية في تربية الدواجن”.

 

تنظيف أماكن الطيور

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حكايات ومعجزات” الذي يقدمه الإعلامي عماد الصديق بقناة"ten":"هناك ضرورة لتنظيف أي مكان تتواجد به الطيور والدواجن بالمطهرات أكثر من مرة، وإعطاء راحة ما بين الدورة والأخرى، ومنع إجهاد الطيور، لأن هذا يمنع تربية اللحم، معقبًا: "انخفاض الحرارة يمنع من تحول اللحم، ويقلل من مناعة الطيور بصورة كبيرة جدا ".


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مركز نقادة محافظة قنا قنا فيس بوك الادارة الزراعية

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