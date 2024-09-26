القوى العاملة بدمياط توفر فرص تدريب للشباب (صور)

استمرت فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة في كافة المجالات، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

سيارة متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بكفر سعد

وأطلقت مديرية العمل بقيادة الأستاذ فتحى التلاوى سيارة متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بكفر سعد ضمن خطة المبادرة لدعم وبناء الإنسان، حيث تفقد الدكتور محمد أبو ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد السيارة للتأكد من تذليل كافة العقبات وتنفيذ مهامها.

فرص تدريبية للشباب والفتيات

الزراعة تنظم عددا من الندوات التوعوية ومديرية الطب البيطري تشارك بقوافل إرشادية

وفي سياق متصل، نظمت مديرية الزراعة برئاسة م، خالد كسبة عدد من الندوات التثقيفة في الفترة من ٢٠٢٤/٠٩/١٧ وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٢٥ باجمالى عدد مستفيدين ( ٧٤٢) ومن بينها ندوة عن الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية بقرية الوسطاني وندوة عن أضرار حرق قش الارز وكيفية الاستفادة منه بقرية ميت أبو غالب وندوة عن فوائد تطهير المصارف وترشيد استهلاك المياه بقرية أم الرضا.

ندوة عن مخاطر الأمية وتأثيرها على المجتمع

وقد عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة أ، ناصر حماد ندوة عن مخاطر الأمية وتأثيرها على الفرد والمجتمع بالزرقا بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والأوقاف والتربية والتعليم والتي استفاد منها 50 مواطنا.

ندوات لمحو امية الكبار

قافلة إرشادية لتقديم الخدمات البيطرية المختلفة

كما شاركت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور إيهاب شكرى بقوافل إرشادية لتقديم الخدمات البيطرية المختلفة تم خلالها تغطية الخدمات لعدد ١٢٤١٦ حالة وتوعية ٢٤٣ مواطنا.