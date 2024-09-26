الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صبري: جمهور الزمالك كلمة السر في لقاء السوبر الإفريقي

محمد صبري
محمد صبري

 تحدث محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، عن لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأهلي غدا الجمعة في السوبر الإفريقي. 

وقال محمد صبري في تصريحات خاصة لفيتو: جماهير الزمالك غدا سيكون كلمة السر في تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن مواجهة الغد صعبة وبعض التفاصيل البسيطة في المباراة ستكون كلمة في فوز الفريق الأبيض. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الجمعة، الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلى والزمالك الأهلي الزمالك الزمالك السابق الزمالك مع الاهلي كأس السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق: واثق من عودة اللاعبين بكأس السوبر

كولر: لم أحدد التشكيل الأساسي حتى الآن لمواجهة الزمالك

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

دمامل والتهابات صديدية، صحة أسيوط تكشف تفاصيل إصابة 25 طالبا بطفح جلدي

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

صاروخ ألماس.. سلاح حزب الله المرعب لمواجهة إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

المزيد
الجريدة الرسمية