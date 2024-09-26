محمد صبري: جمهور الزمالك كلمة السر في لقاء السوبر الإفريقي

تحدث محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، عن لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأهلي غدا الجمعة في السوبر الإفريقي.

وقال محمد صبري في تصريحات خاصة لفيتو: جماهير الزمالك غدا سيكون كلمة السر في تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن مواجهة الغد صعبة وبعض التفاصيل البسيطة في المباراة ستكون كلمة في فوز الفريق الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الجمعة، الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.