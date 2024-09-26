رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يتفقد معهد فتيات فؤاد محي الدين
زار الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، معهد فؤاد محي الدين فتيات، اليوم الخميس، وذلك للاطلاع على سير الدراسة عن قرب، ومتابعة العملية التعليمية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للطلاب، ومتابعة الفصول الدراسية والمختبرات والمكتبات.
رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يؤكد دور المعلم في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته
وفي كلمة موجّهة للطالبات والمعلمين، شدد الشيخ فواز عبادي، على أهمية العلم والمعرفة في بناء الأمم وتقدم المجتمعات، وحثهم على اغتنام الفرص التي توفرها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أكد على دور المعلم في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء.
ونصح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، الطلاب والطالبات لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الأزهر الشريف السامية في نشر العلم والمعرفة، وتخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل زاهر لمصر؛ وفي نهاية الزيارة أشاد فضيلته بحسن العمل والنظام والنظافة بالمعهد.
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