قرار عاجل من التعليم حول تحويلات الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس الوزارة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجلا بشأن تحويلات الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

تحويلات الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن تحويلات الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم، في العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك القرار يأتي نظرا لما ورد لها من العديد من شكاوى أولياء الأمور ممن فاتهم موعد التحويل بين المعاهد الازهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، على تحقيق الصالح العام ومراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب، تم التنبيه على المختصين بإجراءات التحويل من المعاهد الأزهرية إلى وزارة التربية والتعليم والعكس بتجميع طلبات التحويل لمن فاتهم الموعد المحدد لظروف قهرية.

العام الدراسي الجديد 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.