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ثقافة وفنون

كواليس تصوير مشاهد حمادة وحنان من مسلسل تيتا زوزو (فيديو)

دنيا ماهر، فيتو
دنيا ماهر، فيتو

كشفت المخرجة شيرين عادل عن كواليس تصوير مشاهد حمادة “إسلام إبراهيم” وحنان “دنيا ماهر” ضمن أحداث مسلسل تيتا زوزو الذي يعرض حاليا.

ونشرت شيرين عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور إنستجرام فيديو لكواليس مشاهد حمادة وحنان وبالتحديد مشاهد الرقص التي جمعت بينهما وتصدرت التريند مؤخرا.

يجسد حمادة في هذه المشاهد شخصية AI تستدعيه حنان من التطبيق لأنه يشبه خطيبها الذي سجن مؤخرا، ولأنها حزينة فتقرر تناول المخدرات والخمور وتدخل في نوبة رقص بطريقة شعبية وتعبر عن حزنها بهذه الطريقة وتجبر حمادة على الرقص معها. 

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

ويعرض مسلسل تيتا زوزو على منصة واتش ات من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، بينما يعرض من السبت إلى الأربعاء عبر قناة dmc وذلك في تمام الساعة 8 مساء، ويتم عرضه أيضًا على قناة dmc دراما في تمام الساعة ١١ مساء.

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية تيتا اعتزاز عبد المقصود، وهي سيدة تعمل في مجال الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

 وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث تبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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