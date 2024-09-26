تكثيف أعمال النظافة بالطرق لمهرجان الشرقية للخيول

تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة أعمالها منذ الصباح الباكر لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ودهان البلدورات وجوانب الكبارى، لإضافة لمسة جمالية حضارية أمام الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية

وضع خطة عمل محددة مع انطلاق المهرجان

هذا وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد وضعت خطة عمل محددة تزامنًا مع انطلاق مهرجان الخيول العربية بمدينة بلبيس

وضع لوحات استرشادية للضيوف

وذلك بوضع لوحات استرشادية لضيوف وزائري المهرجان، وكذلك تأمين المداخل والطرق المؤدية لأرض الفروسية، والمقام عليه مهرجان الخيول العربية تيسيرًا عليهم الوصول بسهولة ويسر.

الطرق والمداخل المؤدية الى بلبيس

وتشهد فى هذه الأونة المداخل والطرق الرئيسية المؤدية لمدينة بلبيس حراكًا كبيرًا لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وتزيين مداخل المدينة بالأعلام والبوابات الخشبية

استقبال الوفود المشاركة بمهرجان الخيول العربية

وذلك في إطار تجهيزات المحافظة لإستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 28 والمقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس والذي انطلق أمس والمستمر للغد.

تكثيف أعمال النظافة بتشديد من المحافظ

كان المحافظ قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها فضلًا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.