العوضي يعلن رغبته في إنتاج فيلم عن قصة متعافي من الإدمان بمركز العزيمة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلسلة من الأنشطة الرياضية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق.

كما حرص الفنان أحمد العوضي على زيارة أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق ومشاركة المتعافين الأنشطة الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم بعد التعافي على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.

وجاءت زيارة الفنان أحمد العوضي لأحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ،بعد نجاحه بإبداع في تجسيد مشهد بمسلسل "حق عرب"، للتناول الرشيد لمشكلة تعاطى المواد المخدرة.

وظهر الفنان أحمد العوضي في دور "عرب السويركى" متعاطي للمواد المخدرة واتصاله بالخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لحصوله على الخدمات العلاجية مجانا وبأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي واستعراض المسلسل أهمية دور الصندوق في متابعة راغبي العلاج من الإدمان ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وكرم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، الفنان أحمد العوضي وإهدائه درع الصندوق لدعمه لقضية التوعية بمشكلة تعاطي المخدرات، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق.

ولفت إلى أهمية دور الدراما حيث تساعد في بناء الوجدان وتنمية العقول، كما إنها من أكثر القوالب الفنية جذبا وتأثيرا في تشكيل فكر ووجدان فئات المجتمع، ومن خلال الدراما يتم نقل صورة للواقع والفكر الذي يسود المجتمع، كما إنها تستخدم في التوجيه والإرشاد، ووسيلة فاعلة في التوعية،موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها لقضية التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وهو ما ظهر في المشاهد لبعض المسلسلات خلال رمضان 2024 التي توضح التأثيرات السلبية للإدمان .

كما حرص "العوضي" على إجراء حوار مفتوح مع المتعافين من الإدمان وأستمع لقصة متعافي حصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة" الكيك بوكس "بعد علاجه بمركز العزيمة التابع للصندوق معلنا عن رغبته في إنتاج فيلم سينمائي يجسد قصة هذا المتعافى وإلقاء الضوء على جهود الصندوق في مواجهة قضية مشكلة تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان،مؤكدا استمرار دعمة الكامل لهذه القضية ، ووجه رسالة للشباب:"اوعى تجرب المخدرات طريق نهايته الضياع..والرجولة مش في التعاطي .. أنت أقوى من المخدرات"، كما حث المتعافين على الاستمرار في التعافي " ووجه الشكر للقائمين على الصندوق.