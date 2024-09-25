الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية

الهيئة القومية للتامينات،فيتو
الهيئة القومية للتامينات،فيتو
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يتساءل العديد من المواطنين عن المعاشات الاستثنائية التي تقوم بصرفها الهيئة القومية للتأمينات للمواطنين والفئات المنتفعين بها.

 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 أما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش.

 


وبالتالي فإن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل في:ـ
1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في:ـ
أ ـ الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة
ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.
3 - أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

 

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