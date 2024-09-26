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رياضة

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

عبدالواحد السيد،
عبدالواحد السيد، فيتو

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب ارتداء فريقه الزي الأسود.

وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لفيتو: قمنا بارتداء الزي الأسود بسبب تعارض لون الشورت مع فريق النادي الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غدا الجمعة  بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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