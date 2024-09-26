نجم الزمالك السابق: واثق من عودة اللاعبين بكأس السوبر

تحدث أحمد رمزي نجم الزمالك السابق عن مواجهة الفريق الأبيض مع النادي الأهلي المقرر لها غدا الجمعة.

وقال رمزي في تصريحات خاصة لفيتو: مباراة في غاية الصعوبة على الفريقين ولكن واثق في اللاعبين أنهم سيعودون بكأس السوبر الإفريقي والفريق يمتلك لاعبين مميزين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.