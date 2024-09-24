محافظ أسوان يلتقى أحد الأفواج السياحية ويهديهم هدايا تذكارية (صور)

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأحد الأفواج السياحية الفرنسية الذى يضم 32 سائحا، أثناء جولته الميدانية اليومية لمتابعة استعداد لؤلؤة النيل الساحرة للاحتفال باليوم العالمى للسياحة.

المحافظ يحاور فوج سياحى أثناء جولته

وأجرى المحافظ حوارا معهم حيث أكد لهم ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للإستمتاع بالمقومات الفريدة التي تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد.

أشار إلى أن أسوان جاهزة لاستقبال أى أفواج سياحية للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة التى تتميز بها زهرة الجنوب.

فيما أعرب الفوج السياحى عن سعادتهم لزيارة محافظة أسوان، وانبهارهم بعظمة الحضارة المصرية داخل المزارات السياحية والمناطق الأثرية التى قاموا بزيارتها فى ظل الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان، وحرص المحافظ على توزيع هدايا تذكارية تحمل الهوية البصرية لأسوان.