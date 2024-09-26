انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية في الشرقية (صور)

تشهد مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 28 وذلك بمشاركة 187 حصانا وبحضور المئات من الأهالي والمشاركين من مختلف المحافظات.

ويبدأ اليوم استكمال فعاليات مسابقات جمال الخيول العربية والجوائز الخاصة (جائزة علي الفيل- الدكتور يسري رضوان) أحسن حصان - أحسن فرس.

مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 28

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساء أمس الأربعاء المهرجان والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

مهرجان الشرقية للخيول في دورته الـ 28.،فيتو

جاء ذلك في حضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ولفيف من القيادات التنفيذية والعسكرية والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المشايخ والعواقل العربية ورعاة المهرجان وأصحاب المزارع ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة وأبناء المحافظة.

فعاليات حفل افتتاح المهرجان..عرض جوي لطائرات طراز K8 التابعة للقوات الجوية المصرية



بدأت فعاليات حفل إفتتاح المهرجان بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تقديم عرض جوي لطائرات طراز K8 التابعة للقوات الجوية المصرية عكست مستوى الكفاءة والتدريب الذي يتمتع به "نسور الجو" واستعدادهم التام للدفاع عن سماء مصرنا الغالية، أعقبه استئذان قائد طابور العرض باتحاد الشرطة الرياضي من محافظ الشرقية ببدء الفعاليات ممتطيًا جواده حاملًا علم جمهورية مصر العربية ويتبعه 7 فرسان حاملين أعلام " جمهورية مصر العربية – المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- وزارة الداخلية - محافظة الشرقية – شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته الـ 28.

مهرجان الشرقية للخيول في دورته الـ 28.،فيتو1

فرسان إتحاد الشرطة الرياضي وكورال جامعة الزقازيق

شهدت الاحتفالية قيام فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرض لرياضة الترويض تلاها تقديم عرض لالتقاط الأوتاد وهي تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهارة الفارس وذكائه وقوة تركيزه وتمكنه من إلتقاط الأوتاد بالسيوف والرماح.

قدم فريق كورال جامعة الزقازيق بقيادة المايسترو الدكتورة هبة عبد الكريم بيومي باقة من الأغاني (امسك في حلمك – أنا ابن مصر وميدلي وطني شمل أغاني " تسلم إيدينك – تحيا مصر – يا بلادي – يا مصر – زي ما هي حبها) وسط تفاعل كبير وانبهار من الحضور.

مهرجان الشرقية للخيول في دورته الـ 28.،فيتو2

معرض أيادي الشرقية بقرية الفروسية بمدينة بلبيس

وعلى هامش الاحتفالية افتتح الاشمونى معرض (أيادي الشرقية) للحرف اليدوية بمشاركة 10 عارضين والمُقام بأرض الفروسية لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والذي يضم أعمالًا فنية يدوية من (فخار – سجاد - خزف – يدوي – مشغولات يدوية – عرائس خشبية – انتيكات – كروشيه – السجاد اليدوي – الكليم - ريزن – فخار) تعكس أصالة وجودة المنتج المصري وتُعد نواة لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقًا ًجديدة لتسويق منتجاتهم المختلفة.

تكريم توفيق عكاشة،فيتو

تكريم المشاركين في الفعاليات والاعلامى توفيق عكاشة

وفي نهاية فعاليات الافتتاح قام محافظ الشرقية بتكريم بعض المشاركين في الفعاليات من ممثلي الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي واتحاد الشرطة الرياضي والإعلامي توفيق عكاشة، معربا عن خالص تمنياته للمشاركين بالفوز وحصد جوائز المهرجان.