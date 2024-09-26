وزير قطاع الأعمال يلتقي مسئولي "مايكروسوفت مصر"

استكمالا لاجتماعات متابعة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة للوزارة، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مسئولي شركة "مايكروسوفت مصر"، بحضور المهندسة ميرنا عارف مدير عام الشركة، وعدد من قيادات الوزارة.



ناقش الاجتماع الموقف الحالي لتفعيل نظام "ERP" في شركات القابضة للأدوية والقابضة التشييد والتعمير والقابضة للسياحة والفنادق، والتي يتم فيها استخدام تكنولوجيا "مايكروسوفت"، كما تم استعراض المراحل والإجراءات الخاصة بعملية التطبيق وكافة الجوانب والمحاور التي يشملها المشروع.



استراتيجية العمل لتطوير وتحديث الشركات التابعة



أكد المهندس محمد شيمي أنه في إطار استراتيجية العمل لتطوير وتحديث الشركات التابعة والنهوض بالأداء، تحرص الوزارة على تحسين أساليب الإدارة ونظم العمل وميكنتها وتعزيز الحوكمة، وتطبيق منظومة "ERP" بما يسهم في سرعة وسهولة تدفق البيانات وربط العمليات والأنشطة على منصة واحدة، ويتيح إدارة الأعمال بشكل أكثر مرونة وكفاءة، موجها بضرورة تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع والتطبيق بجودة عالية مع الاهتمام بعملية التدريب، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء الشركات القابضة والتابعة لعمليات التنفيذ للتعجيل بتطبيق المشروع وتحقيق المستهدفات المرجوة.