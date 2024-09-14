السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الإنتاج الحربي تنظم ندوة توعوية للعاملين بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الدكتور الشحات السيد
الدكتور الشحات السيد العزازي إمام وخطيب مسجد مصر

 قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة نظمت ندوة توعوية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ذكرى المولد النبوى الشريف

 أوضح "بكر" أنه حاضر بالندوة الشيخ الدكتور الشحات السيد العزازي إمام وخطيب مسجد مصر، الذي أشار إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف وفضل إتباع سنة رسول الله أفضل الخلق سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، متحدثًا عن يوم مولده وحياته ورسالته وهجرته.

 

 وأضاف أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يأتي تعبيرًا عن محبة رسول الله وهو أمر مستحب واتفق علماء الأمة على استحسانه، لافتًا إلى أن “سيرة النبي رمز الرحمة والأخلاق الكريمة تعلّمنا قيمًا إنسانية راقية تتآلف بها النفوس وتعمر بها الأرض إذا ما تم ترجمتها إلى واقع عملي في حياتنا”.

 

نشر الوعي الثقافي 

ولفت "بكر" إلى أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (دينية - اجتماعية - صحية) تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعي الثقافي لهم بما ينعكس بالإيجاب على تطوير عقليتهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم.

بدورها أشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، رئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه تم خلال الندوة التشديد على ضرورة التمسك بمكارم الأخلاق والحفاظ عليها حيث كان رسول الله أُسوة حسنة يُحتذى بها في كل مواقف ومناحي الحياة، مضيفةً أنه تم في ختام الندوة الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحها عدد من العاملين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي تنظيم الندوات التوعوية تنظيم ندوات توعوية مولد النبوى الشريف وحدة تكافؤ الفرص

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

حذر من تكرار فيضان نوح، خبير يكشف تسريبا كارثيا بسد السرج الأخطر من النهضة

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

ads

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية