الإنتاج الحربي تنظم ندوة توعوية للعاملين بمناسبة ذكرى المولد النبوي

قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة نظمت ندوة توعوية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ذكرى المولد النبوى الشريف

أوضح "بكر" أنه حاضر بالندوة الشيخ الدكتور الشحات السيد العزازي إمام وخطيب مسجد مصر، الذي أشار إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف وفضل إتباع سنة رسول الله أفضل الخلق سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، متحدثًا عن يوم مولده وحياته ورسالته وهجرته.

وأضاف أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يأتي تعبيرًا عن محبة رسول الله وهو أمر مستحب واتفق علماء الأمة على استحسانه، لافتًا إلى أن “سيرة النبي رمز الرحمة والأخلاق الكريمة تعلّمنا قيمًا إنسانية راقية تتآلف بها النفوس وتعمر بها الأرض إذا ما تم ترجمتها إلى واقع عملي في حياتنا”.

نشر الوعي الثقافي

ولفت "بكر" إلى أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (دينية - اجتماعية - صحية) تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعي الثقافي لهم بما ينعكس بالإيجاب على تطوير عقليتهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم.

بدورها أشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، رئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه تم خلال الندوة التشديد على ضرورة التمسك بمكارم الأخلاق والحفاظ عليها حيث كان رسول الله أُسوة حسنة يُحتذى بها في كل مواقف ومناحي الحياة، مضيفةً أنه تم في ختام الندوة الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحها عدد من العاملين.