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سياسة

زي النهارده، السلطان سليمان القانوني يحاصر فيينا والرعب يجتاح أوروبا خوفا من احتلالها

سليمان القانوني،
سليمان القانوني، فيتو

في مثل اليوم من عام 1529، بدأ حصار فيينا عاصمة النمسا بقرار من السلطان سليمان القانوني، وكان الحصار يعبِّر عن أقصى توسّع للدولة العثمانية في وسط أوروبا، لذا اجتاح الرعب القارة العجوز خوفا من توسع الخلافة العثمانية داخل أراضيها. 

 

سبب حصار الدولة العثمانية لـ فيينا  

في سنة 932هـ وقعت معركة موهاج في المجر بين 60 ألف من مقاتلي الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليمان القانوني وبين 25000 من مقاتلي مملكة المجر تحت قيادة الملك لايوش الثاني انتصر فيها العثمانيون انتصارا ساحقا في المعركة التي دامت ساعتين، وسقطت على إثرها المملكة التي كانت تشكل حصنا لأوروبا، ورفعت أعلام العثمانيين في العاصمة بودابست التي كانت تسمى بودا حينها، وعين الخليفة الملك جان زابوليا ملكًا للمجر.

 

أرسل الملك زابوليا إلى السلطان سليمان القانوني رسائلَ بأن أرشيدوق النمسا فرديناند يخطط لغزو المجر بعد اتفاقات عقدها سرًّا مع عدد من أمراء المجر يتولى بموجبها هو عرش المجر، قام فرديناند بمباشرة خطته واستولى على مقاطعة «بودين» وانتزعها من يد الملك جان زابوليا المعين من قبل العثمانيين.

 

وهبت على الفور الجيوش العثمانية من القسطنطينية والتي بلغ تعدادها 100 ألف مقاتل بالتقدم نحو المجر لاستعادة بودين فتم لها ذلك وأعادوا زابوليا ملكا عليها وبعد المعركة فرّ الملك فرديناند إلى فيينا التي كانت تحرسها حامية تتكون من 20 ألف جندي.

 

كواليس تشكيل الحملة العثمانية على فيينا 

أصر السلطان سليمان القانوني على معاقبة فرديناند، واتجه العثمانيون إلى فيينا وقاموا بتطويقها بـ120 ألف جندي و300 مدفع لكنهم عجزوا عن إقتحامها، بيد أنهم ألحقوا خسائر كبيرة بضواحيها والمزارع المحيطة، وطلب فرديناند من شقيقه الإمبراطور تشارلز المساعدة لكنه لم يجب الاستغاثة.

 

واستمر الحصار أسبوعين، بعدهما عقد السلطان سليمان القانوني مجلسًا رسميًا في 12 أكتوبر لبحث الموضوع، حيث تقرر محاولة واحدة نهائية بهجوم كبير على فيينا، فإما ينتهي بدخول المدينة أو فك الحصار عنها، ويقول بعض المؤرخين أن الهجوم النهائي لسليمان لم يكن يريد منه أن يأخذ المدينة ولكن لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر وإضعافها في مواجهة أي هجوم لاحق، وهو تكتيك كان قد وظفه في بودا عام 1526. 

 

وبعد 25 يوم انتهى الحصار، وتوجهت بعض من قوات الجيش العثماني نحو ألمانيا ومهاجمة ملكها شارلكان بينما عاد معظم الجنود من أسوار فيينا بسبب قيام الصفويين بالاستيلاء على بغداد والسيطرة عليها فلزم الجيش العودة من فيينا لتحريرها.

 

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