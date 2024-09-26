الخميس 26 سبتمبر 2024
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الإسكان: سحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة وتطبيق الجزاءات المذكورة بكراسة الشروط

المهندس أمين غنيم،
المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

 عقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعًا، مع مسئولي شركات التشغيل والصيانة بعدد من المدن الجديدة، لمتابعة مستويات أداء تلك الشركات فى أعمال الإنارة والزراعة والنظافة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية بالمدن الجديدة.


وأوضح المهندس أمين غنيم، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولى شركات التشغيل والصيانة، أن توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشدد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة على أعلى مستوى يليق بالمدن الجديدة، ويحقق جودة الحياة لسكانها.


ووجه نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بإلزام شركات التشغيل والصيانة بتوفير جميع المهمات والسيارات والمعدات والعمالة اللازمة، وإلزام غرفة العمليات بأجهزة المدن بمتابعة أطقم الإشراف الخاصة بالشركات، وتطبيق الجزاءات المذكورة بكراسة الشروط على الشركات المتقاعسة، وسحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة، وتقييم الأداء بناء على ما جاء بكراسة الشروط.

وشدد المهندس أمين غنيم، على شركات التشغيل والصيانة بالمدن الجديدة، بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم متابعة وتقييم الأداء للشركات ولجان الإشراف بأجهزة المدن، من خلال لجان إشراف مشكلة من قطاع التنمية وتطوير المدن، من خلال المرور على مختلف المدن بشكل مفاجئ، وبناءً على التقييم تكون نسبة صرف المستخلصات، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أعمال الإشراف من أجهزة المدن.
 

وحضر الاجتماع، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة بقطاع التنمية، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس علاء نسيم، المشرف على إدارة الكهرباء والمحطات، والمهندس عمر المغربي، ورؤساء أجهزة مدن (بدر - العاشر من رمضان - الشروق - العبور).

 

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