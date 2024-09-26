وزير الإسكان يتابع مع مسئولى بنك التعمير معدلات تسويق مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولى بنك التعمير والإسكان، وشركات التسويق التابعة له، معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار اجتماعاته الدورية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وحضر الاجتماع، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.



وناقش وزير الإسكان، مع مسئولى بنك التعمير والإسكان وشركاته، مقترحات تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى ومخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أفكار جديدة ومختلفة، كما تابع معهم الموقف الحالى لخطط تسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال الهيئة.