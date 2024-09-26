بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

ينتهى العمل بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم مع نهاية اليوم الخميس، والتى كان تم تعديلها بشكل استثنائي هذا الصيف من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء.

المواعيد الشتوية لغلق المحال

وتبدأ وزارة التنمية المحلية فى تطبيق المواعيد وفقا للتوقيت الشتوي لغلق المحلات والكافيهات بدءا من غد الجمعة 27 سبتمبر.

وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات وفقا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة كالآتي:



-مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً).

- يتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

-مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء.

-تستمر خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام

-يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

-يٌسثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

-شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.