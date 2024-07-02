غلق وتشميع 8 منشأت خالفوا مواعيد الغلق الصيفية الجديدة بحي غرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية حملة مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الصيفية بغلق المحال التجارية.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التنمية المحليه ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بمتابعة الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية والكافيهات.

وبناءا على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي غرب بتنفيذ حملات يومية لمتابعه مدي الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية للمحال التجارية والكافيهات بنطاق الحي

وفي هذا الصدد تم تنفيذ حملة بشوارع منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشأت " ٣ محمصة، عصير، عطارة، بيع كاوتش، ٢ مقهي" بشوارع القفال، أم السلطان، المتراس، الشيخ طموم "

وجاء ذلك بوجود مسئولي لجنة الغلق من متابعة ميدانية، إشغال الطريق، رخص المحلات، الايرادات بالحي

وناشدت أصحاب المحال والأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق كما شددت علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط ومتابعة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحال والكافيهات.