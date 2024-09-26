الخميس 26 سبتمبر 2024
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سياسة

ضوابط محددة للقانون في طلب الكشف على المتهم مدعي الجنون

مدعي الجنون، فيتو
مدعي الجنون، فيتو

نص  قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط محددة خلال فحص المتهم مدعي الجنون، أو حال ظهرت على أي متهم مظاهر توحي بذلك. 

 ضوابط فحص حالة المتهم العقلية 

 

ووفقا للقانون، يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضى الجزئى إذا ادعى الأمر فحص حالة المتهم العقلية يطلب ذلك من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم أن كان له مدافع.

 

وجاء فى الفقرة الثانية من المادة: ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان أخر.

 

ووفقا لخبراء القانون، بعض المتهمين أثناء محاكمتهم يستخدمون بعض الحيل ومنها التظاهر بالجنون، ويلجأ فريق دفاعهم لتقديم طلب لهيئة المحكمة التى تنظر دعواهم لإحالة موكليهم لمصحات نفسية للتأكد من قواهم العقلية.

 

وحسب الموقع الرسمي لنقابة المحامين، تتغلب المحكمة على ذلك  باستخدام حقها القانونى المخول لها فى المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواهم العقلية.

 

ماذا يعني قانون الإجراءات الجنائية؟

 

يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم.

 

والإجراءات الجنائية هي عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي، ورغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عمومًا باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية.

 

وحاليًا، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إثبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه.

 

ويُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى آخر.

 

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