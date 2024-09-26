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رياضة

مرموش يقود التشكيل المتوقع لآينتراخت فرانكفورت أمام فيكتوريا بلزن

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب له النجم المصري  عمر مرموش، أمام فيكتوريا بلزن التشيكي مساء اليوم الخميس في الدوري الأوروبي. 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع أمام فيكتوريا بلزن

حراسة المرمى: سانتوس.

الدفاع: تياتي، كوكش، توتا، كريستنيسين.

الوسط: فارس شيبي، لارسون، محمود داوود، أنسجار كنوف.

الهجوم: إكيتيتي، عمر مرموش.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيكتوريا بلزن التشيكي في الدوري الأوروبي

وتنطلق مباراة فرانكفورت أمام فيكتوريا بلزن في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وفيكتوريا بلزن التشيكي في الدوري الأوروبي

وتنقل مباراة فرانكفورت وفيكتوريا بلزن عبر مجموعة قنوات بين سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات الدوري الأوروبي في مصر والشرق الأوسط والعالم أجمع.

ويحتل عمر مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بفارق هدف وحيد عن المتصدر هاري كين.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، عن لائحة رواتب فريق آينتراخت فرانكفورت، ومثّلت اللائحة المسربة مفاجآت لعشاق الثلاثي العربي في فريق مدينة فرانكفورت، التونسي إلياس السخيري والمصري عمر مرموش والجزائري فارس شايبي.

وحقق فريق فرانكفورت انطلاقة طيبة في الموسم الجديد من الدوري الألماني، بعد أن انتصر 3 مرات من أول 4 جولات، ولم يحقق أي فريق نقاطًا أكثر منه سوى بايرن ميونخ الذي حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات من أربع جولات.

راتب عمر مرموش مع فرانكفورت 

وضع النجوم العرب في فريق آينتراخت فرانكفورت بصمتهم مع انطلاقة الموسم الجديد، وبالتحديد مرموش الذي أحرز 4 أهداف، مقدمًا مستويات باهرة جعلته ضمن صفوة لاعبي البطولة الألمانية بالفعل.

ووفق صحيفة بيلد، فإن إدارة آينتراخت فرانكفورت قسمت رواتب اللاعبين إلى 7 فئات، والصدمة تمثلت في أن الثلاثي العربي المتألق، السخيري ومرموش وشايبي، ليسوا ضمن رواتب الفئة الأولى.

الفئة الأولى اقتصرت على 3 لاعبين فقط، وجميعهم ألمان، هم الحارس كيفن تراب، والمدافع الشاب روبن كوك، وصانع الألعاب المخضرم ماريو غوتزه، ويتقاضى كل لاعب منهم 3.5 ملايين يورو سنويًا.

يعد إلياس السخيري أفضل اللاعبين العرب من حيث الراتب، وجاء في الفئة الثانية بنحو 3 ملايين يورو.

وحل عمر مرموش في الفئة الثالثة براتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو، حيث انضم للفريق في 2023، وحتى الآن شارك في 46 مباراة وسجل 21 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

أما فارس شايبي فجاء في الفئة الرابعة، ويربح أجرًا سنويًا بمقدار مليوني يورو.

راتب مدرب فرانكفورت وفئات الرواتب بالفريق 

كما ذكرت بيلد أن مدرب الفريق، الألماني الشاب دينو توبمولر يتقاضى راتبًا بقيمة 1.5 مليون يورو.

قسمت إدارة الفريق رواتب اللاعبين إلى 7 فئات، ويأتي السخيري ومرموش وشايبي في الفئات الثانية والثالثة والرابعة تواليًا، مع ملاحظة أن عقود الثلاثي العربي تحتوي بنود مكافآت مالية حال حصد الفريق ألقابًا في الموسم الجاري.

وجاءت فئات الرواتب بفريق فرانكفورت كالتالي: 

فئة أولى - 3.5 ملايين يورو (3 لاعبين)
فئة ثانية - 3 ملايين يورو (4 لاعبين)
فئة ثالثة - 2.5 مليون يورو (3 لاعبين)
فئة رابعة - 2 مليون يورو (4 لاعبين)
فئة خامسة - 1.5 مليون يورو (6 لاعبين)
فئة سادسة - مليون يورو (5 لاعبين)
فئة سابعة - نصف مليون يورو (3 لاعبين)

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