بسمة وهبة تكشف حقيقة فيديو الشيح جابر البغدادي وتهدد وتتوعد (فيديو)

ردت الإعلامية بسمة وهبة على الانتقادات التى تلقتها مؤخرًا بعد نشرها فيديو لها على انستجرام مع إحدى صديقاتها فى حلقة ذكر.

وقالت بسمة وهبة من خلال صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام”: انا مبحبش اطلع ادافع عن نفسي ولكن لما يكون حاجة متعلقة بالدين لازم اطلع ادافع عنه، لما طلعت فى فيديو قلت “حق الشيخ جابر” كنت متخيلة ان الذباب أو اللجان الالكتروني الممنهجة علينا وعلى البلد انهم ناس عندهم دماغ لكن اكتشفت العكس واللي يثبت ذلك اننا جو العنوان بقول “ما هي الصوفية؟” لان في الفترة الأخيرة في ناس بيحاولوا انهم يشوهوا الصوفية ويلصقوها بالعصر لجاهلى، ومن هنا أحب أقول لهم عيب اللي بتقولوه على الصوفية".

بسمة وهبة: كنت عايشة على الحبوب المهدئة ومضادات الاكتئاب

وأضافت: "لان الصوفية الحقيقية هى سمو الروح بذكر الله والتوسل إلى الله ورسوله والتحبب والتقرب لأحباب سيدنا النبي وهم أحفاده الحسن والحسين والسيدة فاطمة والسيدة عائشة، واحنا بنحبهم لان احنا بنحب اي حد ربنا بيحبه، انا واحده كنت عايشة على الحبوب المهدئة ومضادات الاكتئاب ولكن بعد أن بدأت العيش مع الصوفية شعرت أن روحي تتجلى، وذلك من خلال سماع الأناشيد والكلام الطيب عن سيدنا النبي والتي تجعل الروح تحلق في السماء".

بسمة وهبة توضح حقيقة فيديو حلقة الذكر

وأكدت بسمة أنها قالت في الفيديو “حق الشيخ جابر البغدادي” وليس "بحق الشيخ جابر البغدادي" كما يدعي البعض وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فقالت: “فيديو صاحبتي اللي عملته كانت مصابة بالسرطان وانتشر في جسمها وكنا عاملين حلقة ذكر عشان نقويها، وكنت بستعين بالله، وربنا لا يسامحكم لأنهم خدوا الكلام غلط ومنكم لله وأنا ما استعنتش ببني آدم أن يشفى صديقتي ومنكم لله عشان أنا كنت بقول حق الشيخ جابر وربنا يشفيها.”

وتابعت: “مبحبش حد يغلط فى الشيوخ، يا جماعة الشيوخ دول خط أحمر محدش يغلط فيهم سواء صوفية أو سنة أو أزهر وشيح الأزهر، أي حد هيغلط في الدين أنا هبقي قليلة الأدب”