وزير الإنتاج الحربي يزور شركتي حلوان للأجهزة المعدنية ومحركات الديزل

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، وذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية المفاجئة المتواصلة لمختلف الشركات والوحدات التابعة، والتي يحرص الوزير "محمد صلاح" على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على التواجد في "حلوان للأجهزة المعدنية" باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة للتأكد من مدى الالتزام بمواعيد الحضور، وكذا تطبيق التوجيهات الخاصة بعدد من الإجراءات الأمنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والتي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.

مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 360 الحربي)

واستهل الوزير الزيارة بتفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 360 الحربي) بدايةً من وصول المواد الخام للخط وتنفيذ مراحل التصنيع المختلفة وصولًا إلى المنتج النهائي، حيث تعد الشركة رائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة مثل (السخانات، البوتجازات، التكييفات، الثلاجات والديب فريزر، الغسالات)، وتشارك بمنتجاتها في المبادرات والمشروعات التنموية الهامة مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل كما تحظى منتجاتها بثقة الأسرة المصرية ومختلف الجهات بالدولة.

كما تفقد الوزير مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة، حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني

واستمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما استعرضه المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة "حلوان للأجهزة المعدنية"، وكذا أطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني وكذا المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالي.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ مختلف المشروعات والحرص على تسليمها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، ووجّه بالمتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة الشاملة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

وعقب انتهاء الزيارة المفاجئة للشركة (مصنع 360 الحربي) قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بمرور آخر مفاجئ حيث توجّه إلى شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، والتي تعمل في مجالات إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وتصنيع مسامير للربط على الساخن والبارد إلى جانب تصنيع موفرات المياه وتفقد السيد الوزير خطوط الإنتاج والمخازن بالشركة.

الخطط المستقبلية لتطوير الأداء بالشركة

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإطلاع على ما استعرضه المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 909 الحربي) وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج وموقف المخزون ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الخطط المستقبلية لتطوير الأداء بالشركة، وتابع السيد الوزير مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا على حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير تواجد خلال المرور المفاجيء بكلتا الشركتين وسط العاملين واستمع لمطالبهم وحرص على الاطمئنان على أحوالهم المعيشية وتعرّف على مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية موجهًا بدراستها بواسطة المختصين لترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير.

وأكد "بكر" على أن الشركات والوحدات التابعة تشهد تغييرًا إيجابيًا في ظل الجولات الميدانية المفاجئة التي يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بها للجهات التابعة، والتي بلغ عددها منذ مطلع العام الجاري (14) زيارة مفاجئة لمختلف الشركات التابعة، مضيفًا أن هذه الجولات المفاجئة تستهدف متابعة مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية السابق إصدارها بخصوص عدد من الموضوعات والمشروعات المنوطة الشركات والوحدات بتنفيذها وكذا الوقوف على التحديات التى قد تطرأ على العملية الإنتاجية في الجهات التابعة وبحث آليات التعامل معها.

ورافق الوزير بالجولتين المفاجئتين لشركتيّ "حلوان للأجهزة المعدنية" و"حلوان لمحركات الديزل" كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.