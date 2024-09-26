الأهلي يرتدي زيه التقليدي في السوبر الإفريقي والزمالك بالأسود

النادي الأهلى ، انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، وحارس المرمى الزي الأخضر الفاتح، بينما الزمالك القميص الأسود والشورت الأسود، وحارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

وحرص محمد الشناوي وعمرو السولية ورامي ربيعة على تكثيف جلساتهم التحضيرية مع زملائهم استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في السوبر الإفريقي حيث شدد الجميع على أهمية العودة إلى مصر عقب المباراة رفقة السوبر الإفريقي.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي التواصل هاتفيا مع محمد الغزاوي رئيس بعثة الأهلي في السعودية من أجل الاطمئنان علي الفريق وتدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء الزمالك بكأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا العديد من العناصر في قائمة مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

كريم نيدفيد

كريم الدبيس

مصطفى مخلوف

سمير محمد

مصطفى أبو الخير

خالد عبد الفتاح

محمد عبد الله

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك غدا الجمعة في السوبر الإفريقي، حيث بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة السوبر بنفس التشكيل الذي خاض به آخر مباراتين أمام جورماهيا الكيني.

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي

محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك غدا في السوبر الإفريقي.

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

الأهلي، ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غدا الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.