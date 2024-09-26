ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 31465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.661.22% عند مستوى 13636 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 7484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 10657 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% عند مستوى 3088 نقطة.
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