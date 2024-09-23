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اقتصاد

التمثيل التجارى: أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أكد   الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس  جهاز التمثيل التجارى  أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز صادراتها إلى  السوق الهندية في قطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية، المنسوجات، الكيماويات وغيرها.

 جاء ذلك  خلال ترأس الوفد المصري الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري فعاليات الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية بالعاصمة الهندية نيودلهى، والتى اختتمت أعمالها وعقدت خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر  2024،  وذلك للوقوف على العوائق التي تواجه حركة التجارة بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الخبرة الهندية في تطبيق اتفاق ( G.S.P & G.S.T.P )  والاطلاع على آخر تطور العلاقات الثنائية بين مصر والهند.

 

 

 ويأتى ذلك  بمشاركة ممثلين عن (قطاع الاتفاقيات – الهيئة العامة للاستثمار – وزارة التخطيط والتعاون الدولي – الحجرالبيطري) والسفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية في  الهند، بينما رأست     Priya_Nair المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة الهندى الجانب الهندى المناظر فى اللجنة التجارية المشتركة.

 

 هذا فضلا عن  ترحيب الجانب المصري بالسلع والخدمات الهندية فى السوق المصرية إلى جانب التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاون الصناعى، كما دعا الجانب الهندى إلى دراسة المقترح الخاص بإنشاء منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

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