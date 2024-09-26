الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 12 شخصا بأكتوبر

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط انقلاب سيارة ميكروباص صباح اليوم في نفق حازم حسن، القادم من الطريق الصحراوي باتجاه دريم لاند بأكتوبر  في محافظة الجيزة.

 

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية ل 12 شخصًا أصيبوا في الحادث، إذ تم نقلهم لمستشفى زايد التخصصي بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت إلى موقع الحادث مباشرة.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بنفق حازم حسن للقادمين من الطريق الصحراوي إلى دريم لاند.


وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين، وكذلك الأوناش لرفع آثار الحادث، إذ تم نقل كافة المصابين إلى المستشفى.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.

 

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