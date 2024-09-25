حجز خادمة بتهمة سرقة خاتم ألماس من مخدومتها بأكتوبر
أمرت نيابة الجيزة بحجز خادمة بتهمة سرقة خاتم ألماس من مخدومتها تحمل جنسية دولة عربية بمدينة 6 أكتوبر، 24 ساعة على ذمة التحريات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من سيدة تحمل جنسية دولة عربية اتهمت فيه خادمتها بسرقة خاتم ألماس من مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
تم التحفظ على الخادمة لاستجوابها في الاتهام الموجه إليها، حيث نفت ارتكاب السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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