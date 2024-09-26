دعاء الكروان.. حكاية أول فيلم مصري بمسابقة الأوسكار.. يحتل المركز الخامس بقائمة الأفضل.. بدأ عرضه في مثل هذا اليوم قبل 66 عامًا.. وهذه أجور الأبطال

دعاء الكروان ، فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، يعد من أفضل أفلام السينما المصرية حتى انه جاء ترتيبه الخامس ضمن أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وعرض فيلم دعاء الكروان فى مثل هذا اليوم عام 1959 بسينما ميامى بالقاهرة وبعده بأيام فى سينما راديو فى الاسكندرية، عن قصة كتبها الدكتور طه حسين، وكتب له السيناريو والحوار الدكتور يوسف جوهر واخرجه للسينما هنرى بركات.

روى الدكتور طه حسين مقدمة الفيلم بصوته، والفيلم احتل المركز السادس في قائمة أفضل مائة فيلم في السينما المصرية من بطولة فاتن حمامة التي اعتبرت دور "آمنة" من أحب الأدوار إلى قلبها طوال عمرها الفني، وأحمد مظهر وعبد العليم خطاب، وزهرة العلا وميمي شكيب ورجاء الجداوي ونجوى فؤاد وحسين عسر وناهد سمير.

حين أبكى طه حسين فاتن حمامة

بعد الاتفاق مع الفنانة فاتن حمامة على القيام ببطولة فيلم دعاء الكروان،ذهبت لمقابلة الدكتور طه حسين، لكن المقابلة انتهت نهاية صادمة أبكت فاتن حمامة عندما سألها "أنت تقدرى تفهمى دور آمنة كويس؟"، الا أنه أثناء تصوير الفيلم زار عميد الأدب العربي كواليس تصوير الفيلم بالاستراحة الخاصة به فى قرية تونة الجبل وأبدى إعجابه بأداء فاتن وقال لها "إن خيالى وأنا أكتب صورة آمنة فى القصة هو بالضبط الذى قمت به ".

فاتن حمامة فى لقائها مع الدكتور طه حسين

تقاضت فاتن حمامة عن الفيلم 7 آلاف جنيه واستمر تصوير الفيلم شهرا وتقاضت رجاء الجداوى وناهد سمير ألفا لكل منهما وتقاضت ميمى شكيب ثلاثة آلاف وكذلك زهرة العلا وأحمد مظهر خمسة آلاف.

استبدال كمال الشناوى بأحمد مظهر

وكان منتج فيلم دعاء الكروان وقع اتفاقا مع الفنان كمال الشناوي للقيام بدور مهندس الري بالفيلم، لكن الشناوى أصر على بعض التغييرات في شخصية المهندس، ورفض المنتج والمخرج، واُستبدل به الفنان أحمد مظهر الذي وافق على الدور كما هو.

أفيش فيلم دعاء الكروان

تم تصوير فيلم " دعاء الكروان " في الاستراحة الخاصة بعميد الأدب العربي طه حسين بمنطقة تونا الجبل مركز ملوي بالمنيا، وتم تصويره في صحراء المنطقة، ومازالت الاستراحة موجودة حتى الآن، وفي هذا قال المخرج هنري بركات كما نشرت مجلة روز اليوسف تعليقا على الفيلم عام 1959: "صورت في الأماكن الخاصة بالدكتور طه حسين؛ لأنه أكد لي أنه استوحى الرواية من هذه المنطقة بالذات منطقة تونا الجبل.



يحكى الفيلم قصة آمنة الفتاة الريفية التى تتمرد على العادات والتقاليد فى صعيد مصر، ويبدأ الفيلم بلوم خال آمنة لأمها بسبب علاقاته النسائية ووقوعه فى الزنا، يجبر الخال أخته وابنتيها على ترك القرية بعد مقتل الأب نتيجة علاقاته النسائية، تعمل الفتاتان في الخدمة في البيوت فتعمل هنادي في بيت مهندس الري العازب، وتعمل آمنة في بيت المأمور، ويعتدي المهندس على هنادي وتحمل سفاحا وتخبر الأم الخال بمصيبتها فيقتلها أمام أختها وتصمم آمنة على الانتقام لأختها من المهندس فتعمل في بيته ويقع في حبها المهندس وتشعر بالذنب تجاه أختها، لكن يأتي الخال ويقتل المهندس.

السينارست يغير النهاية

أضاف سيناريو فيلم دعاء الكروان احداثا فقد اضيفت اليه وحذفت منها وعدلت بعض الاحداث والشخصيات، حتى أن نهاية القصة الأصلية " دعاء الكروان نهاية عادية حيث تتزوج آمنة من المهندس ابن الطبقة الارستقراطية ويعيشان في هناء.. لكن السيناريست يوسف جوهر غيّر في سيناريو النهاية بمقتل المهندس صانع الشر في القصة، ووافق طه حسين على التغيير بعد اقناع بركات له، ويختتم الفيلم بصوت الكروان، وبذلك يكون الجهد الذى قام به كاتب السيناريو والمخرج ليس مجرد نقل رواية ادبية حرفيا الى السينما، ولكن هو جهد يقترب الى التأليف.

أبطال بدون اسماء فى القصة

الغريب ان مؤلف قصة دعاء الكروان الدكتور طه حسين لم يذكر اسما للمهندس الذى قام بدوره الفنان أحمد مظهر، ولا اسم للمأمور لا فى الرواية الاصلية ولا فى الفيلم مكتفيا باسم المأمور أو بالبشمهندس وكانت هنادى والجناينى والشغالات يقولون لأى منهما " ياسيدى ".

عميد الادب العربى الدكتور طه حسين

كتب عميد الادب العربى رواية " دعاء الكروان " عام 1934 وأهدى نسخة منها الى صديقه الاديب عباس محمود العقاد وكتب له اهداء يقول فيه: سيدى الاستاذ انت اقمت للكروان ديوانا ضخما فى الشعر العربى الحديث واهدى اليك هذه القصة تحية خالصة من صديق مخلص.

خليل مطران يهدى قصيدة الى الكروان



كما كتب خليل مطران قصيدة فى مدح قصة دعاء الكروان، فكتب الدكتور طه حسين فىى مقدمة قصته انه اتيح لهذه القصة ان تبلغ من نفس شاعرنا العظيم خليل مطران موضع الرضا فأهدى الى هذه القصيدة الرائعة فضلا منه اتقبله فخورا شكورا، فهى مكرمة تصور نفسا كريمة وقلبا عطوفا، تقول بعض ابيات القصيدة: دعاء هذا الكروان الذى خلدته فى مسمع الدهر / له صدى فى القلب والفكر من أشهى متاعب القلب والفكر / آيات طه نزلت بالهدى..فيما استعارت فتنة السحر / جلت خيال الشعر فى صوره..أغار الشعر من النثر.

فاتن حمامة فى دعاء الكروان

"دعاء الكروان" هو أول فيلم يمثل مصر في مسابقة الأوسكار العالمية حيث وصل إلى التصفية النهائية، وأصدرت مجلة الكواكب عددا خاصا عنه، كما مثّل مصر في مهرجان برلين الدولي، وحصل الفيلم على جائزة أفضل إخراج وأفضل سيناريو، حصلت فاتن حمامة على جائزة أفضل ممثلة وكذلك أحمد مظهر أفضل ممثل.