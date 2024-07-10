عمر الشريف.. حكاية ابن تاجر الأخشاب الذي تألق في سماء هوليوود.. كواليس زواجه من فاتن حمامة.. سر اتهامه بالتورط في وفاة العندليب.. ورأيه في تراجع السينما المصرية

عمر الشريف، فنان عربى مصري، صاحب حضور وجاذبية، وصل إلى العالمية وحقق شهرة ونجاحا كبيرا، لقب بـ"لورانس العرب" وهو اسم أول فيلم شارك في بطولته مع المخرج ديفيد لين عام 1962، استطاع أن يحفر اسمه نجما فى سماء العالمية منذ ظهوره بالسينما المصرية التى أكد فيها موهبته ووصل من خلالها إلى العالمية حتى حصل على لقب النجم العالمى.

وميشيل ديمترى شلهوب ـ الذى سمى بعمر الشريف فيما بعد ـ من مواليد عام 1932، لأسرة كاثوليكية ميسورة الحال تعمل في صناعة الأخشاب، وأمه كلير سعادة من أصل سورى لبنانى، عشق التمثيل والفن منذ صغره فلم يبال بمهنة والده واتجه للدراسة بأكاديمية لندن للفنون الدرامية، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2015.

صراع فى الوادى بداية المشوار

وجاءت بداية الفنان عمر الشريف في السينما، عندما التقى المخرج يوسف شاهين زميله في كلية فيكتوريا الذى اشترك معه في المسرح المدرسي وهو صغير فى دور هاملت، فقدمه في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي" الذي لقي الكثير من الجماهيرية، وجعل من عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائيا لا يفترق ليشهد الفيلم ميلاد قصة الحب والزواج بينهما عام 1955 بعد إشهار إسلامه وتغيير اسمه إلى عمر الشريف.

عمر الشريف مع احمد رمزى وعبد الحليم حافظ فى ايامنا الحلوة



شارك الفنان عمر الشريف فى بطولة مجموعة من الأفلام في السينما المصرية بعد صراع في النيل، صراع في الوادي،أيامنا الحلوة، شاطئ الأسرار، المماليك، أرض السلام، في بيتنا رجل، إشاعة حب، إحنا التلامذة، نهر الحب آخر أفلامه مع فاتن حمامة، حسن ومرقص وكوهين، والمواطن مصري، وآخر أعماله الأراجوز مع ميرفت أمين والمخرج هانى لاشين.

لورانس العرب الطريق الى العالمية

خلال مسيرته الفنية وصل الفنان عمر الشريف الى السينما العالمية منذ اختاره المخرج العالمي ديفيد لين فى فيلم " لورانس العرب " عام 1962،الذي رشح من خلاله لجائزة الأوسكار، وحصل على شهرة جماهيرية عالمية مما دفعه الى الاستمرار مع "لين" خلال حقبة الستينات ليقدم خلالها عددا من الأفلام منها دكتور جيفاجو، الرولز رويس الصفرا،، الثلج الأخضر.

عمر الشريف مع صوفيا لورين

انتقل عمر الشريف للعمل مع مخرجين عالميين آخرين مع بداية السبعينات فقدم أفلام:الوادي الأخير، بذور التمر الهندي عام 1974 وهو الفيلم الذي لم يلق رواجا بسبب البعد عن الأفلام الرومانسية في تلك الفترة، فاضطر عمر الشريف إلى العمل كمساعد في أفلام أخرى منها "النمر الوردي يضرب مجددا، وفى عام 1984 قدم الفيلم الكوميدى "السر" ثم ظهر في فيلم "المحارب الثالث عشر" وهكذا.

بطولة الفيلم التليفزيونى أيوب

ايضا اتجه عمر الشريف إلى الدراما فقدم بعض المسلسلات فى الإذاعة المصرية منها: "أنف وثلاث عيون، والحب الضائع مع صباح، وفى التليفزيون قدم وللمرة الأولى في حياته مسلسل تلفزيوني حمل اسم "حنان وحنين" الذي عُرض في شهر رمضان من عام 2007، وشارك في المسلسل أحمد رمزي، سوسن بدر، حنان ترك من تأليف وإخراج إيناس بكر ولم يكرر التجربة مرة أخرى، كما قدم للتليفزيون فيلم " أيوب".

صداقة طويلة ربطت بين عمر والعندليب

وربطت بين الفنان عمر الشريف والنجم عبد الحليم حافظ علاقة صداقة قديمة منذ شاركا بطولة فيلم أيامنا الحلوة، وكان هناك زيارات بينها فى مصر وفى لندن حتى أن الصحفى محمد التابعى اتهمه بالسبب فى مرض عبد الحليم بسبب السهر المتكرر معه.

تصالح مع أحمد رمزى بحكاية العمر كله

وعرف عن الفنان عمر الشريف وفاؤه لأصدقائه، وكان المخرج يوسف شاهين قد دبر وقيعة بين عمر وأعز اصدقائه الفنان أحمد رمزى زميل الدراسة أثناء تصوير فيلم صراع فى الميناء بإثارة عمر عليه وأنه يحب فاتن حمامة ويحاول استمالتها له وكان هناك مشهد علقة بينهما فى الفيلم فقام عمر الشريف بضرب رمزى علقة كسرت عظامه ووقعت القطيعة بينهما، وعندما عرض المخرج حلمى حليم على عمر المشاركة مع فاتن وفريد الأطرش فيلم حكاية العمر كله، تنازل عن الدور لأحمد رمزى ليصالحه.

مع احمد رمزى صداقة لا تنتهى

المفارقة العجيبة التي كشف عنها الفنان العالمي الراحل عمر الشريف بنفسه، أن أول قصة حب في حياته كانت في عمر المراهقة مع فتاة فرنسية تقابل معها وهو في عمر الخامسة عشر من عمره وقت أن كان برفقة والدته في زيارة إلى باريس وهناك تعرف على الفتاة الفرنسية التي تدعى "يان لي مور"، والتي كانت تصغره بيوم واحد وهناك توطدت علاقتها، وعلم أنها تعيش بالإسكندرية حيث يعيش هو الآخر، ونشبت بينهما قصة حب ووعدها بالزواج، لكن رفض والده زواجه منها لأنها بروتستانتية وهو كاثوليكى لكن يشاء القدر أن يشهر إسلامه بعدها بشهور ويتزوج من فاتن حمامة.

قصة حب ابدية لفاتن حمامة



تزوج الفنان عمر الشريف من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بعد أن ربطت بينهما أشهر قصة حب فى الوسط الفنى فى ذلك الوقت، ورغم الانفصال استمر عمر يؤكد في كل مقابلاته أنه لم يحب في حياته سوى فاتن حمامة، ولم ينسها يومًا ما حتى انه ظل الزواج معلقا ما يقرب من خمس سنوات قبل الطلاق، ولم يتزوج بعد ذلك بأخرى.

شائعات زواج أخرى تم تكذيبها

ظهرت شائعات عن زواج الفنان عمر الشريف من الممثلة المصرية سهير رمزى، ووصفوها بأسرع جوازة، إلا أنها نفت الشائعة قائلة: ما أثير وتردد عن زواجي من النجم العالمي عمر الشريف مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، مع أنه كان فتى أحلامي وأنا صغيرة وهو حكاية كبيرة لكل البنات اللي كانوا في عمري".

يصفع مذيعة التليفزيون بالقلم

فى حادث مشابه وعلى غرار الواقعة الخاصة بعمرو دياب بصفعه أحد المعجبين على وجهه بسبب طلبه التصوير معه كان للفنان العالمي الراحل عمر الشريف واقعة مشابهة، ففي أثناء تواجده بمهرجان تريبيكا السينمائي بالدوحة حاولت المذيعة عائشة الدوري التقاط صورة غير متوقعة معه، فقام بصفعها على وجهها، ولقد أثارت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة، وانهالت التعليقات الغاضبة على الشريف فى ذلك الوقت.



من المواقف المثيرة للجدل لـ عمر الشريف أنه فى عز الهجوم على السادات بسبب كامب ديفيد والصلح مع إسرائيل، خرج فى حوار تليفزيونى ليعلن أنه كان شريكا أساسيا فى الصلح مع إسرائيل، وأنه هو الذى مهد للقاء السادات مع رئيس وزراء إسرائيل وقتها، مناحم بيجين، من خلال مكالمة هاتفية مع بيجين الذى أبدى استعداده لاستقبال السادات فى القدس.

سينما تحتاج إلى تنظيم

حول أسباب تأخر السينما المصرية قال الفنان عمر الشريف: مقدرش أقول فيه تأخر، صحيح فيه أفلام هايلة ممكن تكون نسبتها قليلة ودي مش مشكلة السينما دى مشكلات مجتمع بأكمله، لكن للأسف فيه أفلام بتتعمل لا تفهم ليه بتتعمل لمجرد خروج أفلام فقط، لكن المفروض الموزعين والمنتجين يشوفوا التهريج ده وينظموه فليس كل من هب ودب يعمل سينما وخاصة في القطاع العام.

خسارة وإفلاس بسبب القمار

عرف عن الفنان الراحل عمر الشريف حبه وتفوقه في لعبة "بريدج"، والتي كان يقضي معظم أوقاته في لعبها مع أقارنه أو زملائه كلما أتيحت له الفرصة ما بين تصوير أعماله، وبسبب لعب القمار خسر الفنان عمر الشريف أمواله وتم إفلاسه.

عمر الشريف فى اواخر ايامه