تفاصيل أول فيلم سينمائى من إنتاج نقابة المهن التمثيلية
تستعد نقابة المهن التمثيلية لإطلاق أول فيلم سينمائي من إنتاجها، ويأتي ذلك كنوع من أنواع الدعم الذي تقدمه نقابة المهن التمثيلية لأعضائها وأيضا لتوفير فرص بديلة لسد متغيرات سوق العمل.
فيلم Game World
ويعد فيلم Game World هو التجربة الثانية للمخرجة المصرية الأمريكية (روان الغابة)، وذلك بعد إنهاء دراستها في جامعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
فيلم Game World بطولة: عادل المصري، أحمد صبري، مورا نشأت، سكر شريف، أحمد دعبس، وسام صبحي، عبدالله عبدالغني، عبير مكاوي، محمد شبايك، عادل سعيد.
الفيلم من تأليف وإخراج روان الغابة، ومدير التصوير حسام حبيب، بالمشاركة مع شركة أروما، وتحت إشراف د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
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