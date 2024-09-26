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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالسوبر الإفريقي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على التشكيل المبدئي للفريق أمام النادي.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة ودنجا وعبدالله السعيد و مصطفى شلبي وزيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غدا الجمعة  بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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