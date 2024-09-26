عبد الواحد السيد يحضر اليوم الاجتماع الفني للسوبر الأفريقي

يُعقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر الأفريقي المقرر لها غدا الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع في العاشرة صباح الغد، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة بالنادي، وعبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق.

ومن المقرر أن يتواجد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق في الاجتماع الفني من أجل التنسيق فيما يخص الأمور الطبية بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.