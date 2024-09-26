الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوميز وجابر يتحدثان عن السوبر الإفريقي

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

 يُعقد اليوم الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدا الجمعة على ملعب المملكة آرينا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، باستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز  بالملز بمدينة الرياض.

ويحضر المؤتمر الصحفي من جانب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعمر جابر لاعب الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرتغالي جوزيه جومي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الدوريات العالمية الزمالك المؤتمر الصحفي القنوات الناقلة

مواد متعلقة

أحمد أبو مسلم: مشاركة الصفقات الجديدة مع الزمالك صعبة وكفة الأهلي هي الأرجح

قبل السوبر الأفريقي، إحصائية ترجح كفة الأهلي أمام الزمالك، بطل دوري الأبطال يحصد اللقب 25 مرة من 32 بطولة، 5 ألقاب للفائز بالكونفيدرالية، وثنائية لأبطال الكئوس 

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

نشرة أخبار مصر، لغز عودة يوسف بطرس غالي.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم.. الشناوي: مباراة الزمالك صعبة

القبر كلمة السر، اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته في بدر

نقيب صيادلة القاهرة: كتابة الدواء بالاسم العلمي يحل أزمة نقص الأدوية

أقوال صادمة للمتهم بقتل عشيق شقيقته بأوسيم

منوعات

المزيد

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام وإنجازات أنشيلوتي في 300 مباراة مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

معنى أواب، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 30 من سورة ص

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية