الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس على الملعب المستضيف لمباراة الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يركز جوميز المدير الفني للفريق علي بعض الجوانب التكتيكية والهجومية في مران الزمالك، استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الجمعة، الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.