بعد السعودية، أنغام تستعد لحفل جديد في البحرين الجمعة المقبل

بعد نجاح حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية، تستعد الفنانة أنغام لحفل جديد في البحرين يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر.

الحفل يقام بمركز البحرين العالمي للمعارض، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

حفل أنغام في السعودية

وكانت أنغام أحيت يوم الجمعة الماضي، حفل غنائي في السعودية علي مسرح عبادي الجوهر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدمت أنغام خلال الحفل عدد كبير من أغانيها علي المسرح، بالإضافة إلي غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب وسط تفاعل كبير من الجمهور.