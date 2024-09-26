السيطرة على حريق بشقة نجار مسلح في سوهاج
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب بحجرة نوم شقة نجار مسلح دائرة مركز سوهاج، ولا توجد ثمة إصابات، وتم إخطار الجهات الأمنية للتحقيقات.
تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه الرائد أحمد عبد الرحمن رئيس مباحث المركز بنشوب حريق بحجرة نوم بشقة ملك المدعو هاني س ا ع - 35 سنة نجار مسلح - ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد "1" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.
وبالانتقال والفحص لرجال المباحث تبين أنه لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات احتراق بعض الأثاث بالغرفة.
وخلال التحقيقات أفاد المالك بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالوحدة الداخلية لجهاز تكييف الغرفة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم.
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